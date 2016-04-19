Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Сегодня в СИЗО-3 города Новочеркасска Ростовской области, где содержится украинская диверсантка и депутат Верховной рады Надежда Савченко, осужденная в России на 22 года тюрьмы, побывали генконсул Украины в Ростове-на-Дону и адвокат Николай Полозов. Защитник Савченко проинформировал о её состояния здоровья на своей странице в соцсети Facebook, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

В частности, он отметил, что «после разговора с президентом, сестрой и мамой она была в хорошем настроении». «Надежда начала пить воду, резко переходить к твёрдой пище в её состоянии сейчас опасно. Состояние здоровья Надежды стабилизировано внутривенными вливаниями, которые теперь ей проводят каждый день. Есть проблемы с почками — отечность. Совсем исколоты вены, капельницу ставят через запястье. Хочется верить, что договорённости политиков реализуются в ближайшее время, в течении недель, а не месяцев», — написал Полозов (орфография сохранена — прим. ИА REGNUM ).

В завершение адвокат процитировал слова Савченко: «Пока я им (политикам) верю, но последнее слово остаётся за мной и его не отнять».

О чем говорили Савченко и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко, не сообщается.

22 марта текущего года Надежде Савченко вынес приговор Донецкий городской суд. Гражданка Украины получила 22 года тюрьмы за убийство двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она признана виновной в незаконном пересечении российской границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело украинской летчицы Савченко рассматривала коллегия из трех судей. Служителям Фемиды материалы уголовного дела были переданы в июле 2015 года после того, как Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение.