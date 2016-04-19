Киев, 19 апреля, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Украинская экономика потеряла порядка 98 млрд из-за ведения ограничений в торговых отношениях с Российской Федерацией. Об этом сказано в обзоре торговой политики Украины как члена Всемирной торговой организации (ВТО), который опубликован сегодня, 19 апреля, на официальном сайте министерство экономического развития и торговли Украины.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

В обзоре МЭР Украины сказано, что объемы торговли с Российской Федерацией, которая ранее была крупнейшим торговым партнером Украины, начали постепенно снижаться начиная с 2012 года. В 2012 года снижение составило 24,3%, в 2015 — 12,7%.

Убытки в торговле Украины от этого снижение ведомство оценивает в $98 млрд.

Кроме того, в обзоре отмечается падение украинского экспорта в страны Европейского Союза. Казалось бы, Украины заключила соглашение об ассоциации с ЕС, и товарооборот должен расти, но этого не происходит.

Наоборот, МЭР Украины констатирует, что объемы поставок металла и продукции из него, а также минеральной продукции в страны Европейского Союза неуклонно падают.

Единственное чем МЭР может похвалится — это увеличением совокупной доли экспорта в ЕС, которая возросла с 22,3% в 2012 году до 34,1% в 2015 году. Изменение этого параметра связано только с катастрофическим падением экспорта в Россию.

МЭР с прискорбием констатирует, что экономика Украины характеризуется высокой экспортной зависимости. К примеру, в 2014 году экспорт товаров и услуг составил 48,6% от ВВП. Данный факт свидетельствует о том, что рост экономики страны зависит от внешних экономических условий.