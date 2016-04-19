Липецк, 19 апреля, 2016, 21:48 — ИА Регнум. На подготовку социальных объектов и ресусоснабжающих организаций к новому отопительному сезону в Липецке планируется направить 523,3 млн рублей, на подготовку жилищного фонда — около 61,7 млн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, об этом 18 апреля рассказал председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов.

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АО «ЛГЭК» и филиал ПАО «Кадра» — Липецкая генерация» отремонтируют более семи километров тепловых сетей, 700 метров водопровода, пять километров кабельных и воздушных линий электропередач, 41 котельную, пять центральных тепловых пунктов, заменят оборудование на насосной станции. Филиалом ПАО «МРСК «Центра — «Липецкэнерго» запланирована реконструкция подстанции «Привокзальная» на сумму более 200 млн рублей. Также запланировано строительство блочной модульной котельной по улице Энгельса с модернизацией индивидуальных тепловых пунктов для теплоснабжения восьми МКД — она заменит выведенную из эксплуатации котельную ООО «Эксергия». Этот проект будет реализован на условиях софинансирования с привлечением субсидии из областного бюджета в объеме 95% от общей суммы затрат.

На индивидуальные источники тепла планируется перевести 48 квартир в жилых домах по улицах Ударников и Луначарского. Субсидии из областного бюджета на эти работы составят 45%, средства из городской казны и от собственников помещений составят 55%.

К ремонтно-восстановительным работам коммунальщики приступают сразу после завершения отопительного сезона. Из-за состояния тепловых сетей, износ которых составляет более 70%, с начала отопительного сезона произошло 289 порывов теплотрасс.

В рамках подготовки к новому сезону 582 км теплосетей испытают на прочность и плотность. В 2016 году будут проведены двукратные испытания по 14 дней каждое. По словам Лисаконова, схема, когда отключение проводилось единовременно, себя не оправдала. Завершить испытания теплосетей планируется к 28 августа, чтобы вовремя получить Паспорт готовности к очередному отопительному сезону. «Пробные» отключения начались с 18 апреля в нескольких районах областного центра.