Копенгаген, 19 апреля, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Парламент Дании одобрил план правительства об отправке боевой авиации и спецназа в Сирию и Ирак для участия в борьбе против ИГИЛ в рамках американской коалиции, передает ABC News.

serzhile Истребитель F-16 ВВС Дании

Датские подразделения будут состоять из семи истребителей F-16, одного транспортного самолета C-130 и около 400 персонала, включая 60 спецназовцев.

Как сообщает датский канал TV2, депутаты дали формальное разрешение, проголосовав 90 голосами «за» и 19—"против».

Ранее ВВС Дании участвовали в авиаударах по боевикам «Исламского государства» в Ираке, но не Сирии. В прошлом году датские истребители были возвращены в Данию для устранения технических неполадок.