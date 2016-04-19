Саранск, 19 апреля, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Участниками предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения кандидатами на пост депутатов Госдумы РФ стали 12 человек. Девять кандидатов являются членами партии, трое — беспартийные, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Флаг партии «Единая Россия»

В праймериз примут участие трое действующих депутатов Госдумы — Виталий Ефимов, Сергей Чиндяскин, Надежда Школкина. Также зарегистрировались заслуженный предприниматель Республики Мордовия, заместитель директора ООО «ЭГО» по строительству Юнир Биктяков; председатель совета директоров ПАО «Саранский домостроительный комбинат» Вячеслав Брыков; председатель мордовского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Екатерина Вдовина; директор Обособленного подразделения ООО «ФосАгро-Волга» в Саранске Александр Воробьев; директор по межрегиональному развитию АНО «Центр межрегиональных программ и проектов» Елена Еракина; машинист электровоза «Грузовое движение» филиала ОАО «РЖД» Сергей Кириллов; председатель регионального отделения Общероссийской общественно — государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Сергей Кульков; директор филиала ООО «РГС-Медицина» — «Росгосстрах-Мордовия-Медицина» Юрий Машков; первый заместитель председателя Следственного комитета РФ Василий Пискарев.

Напомним, с 9 апреля между участниками праймериз проходят дебаты. Предварительное голосование состоится 22 мая текущего года.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования в сентябре 2016 года.