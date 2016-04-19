Ярославль, 19 апреля, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы России от Ярославской области Маргарита Свергунова выдвинула свою кандидатуру на пост федерального Уполномоченного по правам человека Российской Федерации.

Маргарита Свергунова

Свою кандидатуру Маргарита Свергунова, которая является членом фракции ЛДПР, выдвинула в порядке самовыдвижения. ЛДПР на этот пост предложила члена Совета Федерации, экс-министра труда Сергея Калашникова и депутатов Государственной Думы Антона Морозова и Ивана Сухарева. «Справедливороссы» выдвинули кандидатуру заслуженного юриста России, депутата Госдумы Татьяну Москалькову, а КПРФ предложило кандидатуру депутата Госдумы, вице-президента Всероссийского общества слепых Олега Смолина.

«Я подходила к председателю партии Владимиру Жириновскому, он поддержал мою кандидатуру. Но после решения высшего совета ЛДПР выдвинуть другие три кандидатуры я решила предложить себя на этот пост в порядке самовыдвижения. Я чувствую в себе потенциал для работы, есть желание работать на благо людей. У депутата меньше полномочий, чем у омбудсмена, так как уполномоченный может работать с правоохранительными и следственными органами, с судебной системой. Круг полномочий для защиты граждан гораздо шире. Я получила большой опыт работы в Государственной Думе и, учитывая это и зная всю нормативную базу, я подумала, что могла бы стать полезной для России в целом и для каждого гражданина в частности», — прокомментировала свое выдвижение корреспонденту ИА REGNUM Маргарита Свергунова.

«Маргарита Николаевна активно работала в свое время в региональном отделении ЛДПР и в качестве руководителя областного отделения данной партии поднимала разного рода вопросы, связанные с правами человека. Я в рамках своей работы в качестве председателя Избирательной комиссии Ярославской области неоднократно взаимодействовал с Маргаритой Свергуновой по решению вопросов реализации избирательных прав граждан. Уже в качестве депутата Государственной Думы она выступала с законодательными инициативами, которые касались тех или иных аспектов реализации прав человека», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM выдвижение Маргариты Свергуновой на пост федерального омбудсмена Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Пост федерального Уполномоченного по правам человека оказался вакантным после того, как экс-омбудсмен Элла Памфилова возглавила Центральную Избирательную Комиссию России. 22 апреля вопрос о назначении нового омбудсмена будет решен на заседании Государственной Думы.

Маргарита Свергунова родилась в Ярославле в 1974 году, окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала секретарем Ярославского регионального отделения ЛДПР, помощником председателя фракции ЛДПР в Ярославской областной думе, помощником депутата Государственной Думы. В июне 2011 года возглавила Ярославское региональное отделение ЛДПР, а в декабре 2011 года была избрана депутатом Государственной Думы. Входит в состав комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. После конфликта в региональной отделении ЛДПР фактически ушла из регионального партийного поля.