Москва, 20 апреля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, в Госдуме в рамках «правительственного часа» выступит глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ИА REGNUM. Министр представит информацию о развитии российской экономики в контексте политики импортозамещения, ответит на вопросы депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий, что фонд персональной ответственности туроператоров и резервный фонд туроператоров будут освобождены от налога на прибыль. Законопроект, инициированный правительством РФ, разработан в связи с законом о туристической деятельности, усиливающим ответственность туроператоров в сфере выездного туризма

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроект о продлении режима единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса до 2021 года, инициированный депутатами фракции «Единая Россия» по просьбе предпринимательского сообщества. Сейчас законодательством предусматривается, что этот режим прекратит свое действие в 2018 году.

Парламентарии обсудят также продление нулевой ставки НДС для пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении. Сейчас в отношении электричек действует нулевая ставка НДС до 31 декабря 2016 года, действие этой льготы решено продлить на 2017 год, пока правительством не будут выработаны более эффективные меры поддержки отрасли.

Еще один налоговый законопроект рассмотрят депутаты в первом чтении — он касается права налогоплательщиком-физлицом по своему усмотрению выбирать налоговый орган, в который им могут быть представлены сведения об имеющихся объектах недвижимого имущества и транспортных средств — либо по месту жительства, либо по месту нахождения ТС либо недвижимого имущества.

В первом чтении парламентарии рассмотрят также инициированные правительством РФ поправки в Трудовой кодекс, касающиеся обязательного установления предельных размеров соотношения между среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платой работников. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, предельное соотношение зарплат в соотношении 1:8 установлено только для руководителей и работников федеральных госучреждений и федеральных унитарных предприятий. Законопроект распространяет такие ограничения на учреждения и предприятия регионального и муниципального уровня, государственные внебюджетные фонды и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. За несоблюдение этих требований предусматривается такая санкция, как расторжение трудового договора с руководителем предприятия.