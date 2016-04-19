Эр-Рияд, 19 апреля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Многообещающие переговоры в Дохе (Катар) по заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года сорвал принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Об этом сегодня, 19 апреля, пишет Financial Times.

cairoportal.com Мухаммед бен Салман

По данным издания, 17 апреля за считаные часы до начала переговоров в Дохе, Салман позвонил делегации Саудовской Аравии и велел им покинуть встречу. Глава делегации саудитов, министр нефти королевства Али аль-Наими переговоры не покинул, но их исход был уже предрешен. В итоге, переговоры провалились.

FT отмечает, что у всех участников переговоров, в том числе у ближайших союзников Эр-Рияда, таких как Кувейт, сложилось впечатление, что саудиты готовы пойти на сделку и соглашение будет заключено в течение часа.

Министр нефти аль-Наими ничем не демонстрировал намерение сорвать переговоры, и, по всей видимости, действительно собирался заключить переговоры. Во всяком случае аль-Наими не давал ни малейшего намека на то, что его намерения идут вразрез с волей Эр-Рияда.

Но Салман показал, кто является настоящей властью в Саудовской Аравии.

Тридцатилетний саудовский принц Мухаммед бен Салман приобрел огромное влияние в королевстве, после того, как его отец стал королем в 2015 году. Принц является министром обороны Саудовской Аравии, а также руководит советом по экономическим вопросам.