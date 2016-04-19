Амстердам, 19 апреля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, пользуясь случаем, на официальном открытии новой штаб-квартиры Международного уголовного суда призвал оставшиеся страны присоединиться к международному уголовному трибуналу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Пан Ги Мун

В присутствии голландского короля Виллема-Александра Пан назвал открытие здания МУС «вехой в глобальных усилиях по поощрению и защите прав человека и верховенства закона».

Он заявил, что будет продолжать призывать государства-члены ООН присоединиться к международному суду и оказывать содействие в расследовании преступлений. Генсек ООН просит страны «оказывать всестороннее сотрудничество» суду, у которого в распоряжении нет собственной полиции, и который не может производить аресты.

Новое здание МУС, открытое с января этого года, состоит из шести взаимосвязанных блоков, построенных в дюнах Северного моря.