Липецк, 19 апреля, 2016, 21:08 — ИА Регнум. В Долгоруковском районе Липецкой области прокуратура нашла 49 бесхозяйных автомобильных дорог местного значения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, после проверки соблюдения органами местного самоуправления требований федерального законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности выяснилось, что власти не выполняют своих обязанностей.

Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», органы местного самоуправления должны проводить классификацию автомобильных дорог после оценки их технического состояния. Однако в нарушение указанных требований в отношении 49 автомобильных дорог местного значения, расположенных на территориях сельских поселений Большебоевского, Стегаловского и Меньшеколодезского сельсоветов, органами местного самоуправления не зарегистрировано право собственности и не осуществлена постановка их на баланс.

«Отсутствие собственника негативно отражается на сохранности и эксплуатационном состоянии дорог и, как следствие, влечет нарушение прав населения на безопасность дорожного движения», — считают в прокуратуре. По результатам проверки прокурор обратился в суд, чтобы администрацию района обязали зарегистрировать право собственности и принять на учет все «бесхозные» дороги.