Ставрополь, 19 апреля, 2016, 21:02 — ИА Регнум.



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Контрольно-счетная палата Ставропольского края по итогам 2015 года выявила финансовых нарушений на сумму свыше 6,6 млрд. рублей. Такие данные озвучил на заседании комитета Думы Ставрополья по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике глава палаты Андрей Колесников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом парламенте.

Нарушения выявлены во время проверок в сфере противодействия коррупции, исполнения законодательства в области закупок для государственных нужд.

По итогам проверок направлено 160 представлений и предписаний, в результате чего в бюджет края возвращено более 114 миллионов рублей.

Ранее, в марте 2016 года, Минфин региона сообщал о выявлении недочетов при освоении суммы в 3,5 миллиарда рублей средств регионального бюджета 2015 года, что составляет 6,7% от всего объёма.

Более 90% выявленных фактов приходится на нарушения бухгалтерского учёта и отчётности. При этом доля нецелевого использования бюджетных средств составляет около 1,3 миллиона рублей или 0,04% от проверенного объема бюджета.