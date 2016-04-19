Амстердам, 19 апреля, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Вторая палата Генеральных штатов Нидерландов отклонила предложение Социалистической партии об отмене ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Голосование по этому вопросу в нижней палате парламента Нидерландов прошло сегодня, 19 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Мы за ассоциацию» — твердит правительство Нидерландов

Голосование было поименным: помощник спикера парламента называл каждого депутата по фамилии, а тот отвечал «за» или «против» инициативы социалистов об отмене ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

В итоге, против этого предложения высказались 76 депутатов, «за» — 71. Депутат от Социалистической партии Гарри ван Боммел, который является противником ассоциации в её нынешнем виде констатировал: «Волеизъявление народа отошло на второй план».

Нидерландские СМИ отмечают, что такой результат голосования приведет к тому, что у правительства королевства теперь есть время для того, чтобы обдумать возможность внесения изменений в соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Нидерландах прошел рекомендательный референдум по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В референдуме приняли участие 4,15 млн избирателей, из почти 12,86 млн имеющих право голоса (32,38%). Явка была достаточной, чтобы признать референдум состоявшимся.

Против ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС высказались почти 2,5 млн человек (61%), «за» — 1,57 млн человек (38,21%).

При этом по голландским законам, референдум носит рекомендательный характер и власти не обязаны его исполнять. Но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что невозможно не учитывать мнение проголосовавших, которые высказались против ассоциации. Теперь он намерен провести консультации со своими коллегами по Европейскому Союзу.