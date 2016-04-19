Саранск, 19 апреля, 2016, 20:48 — ИА Регнум. В селе Монаково Большеигнатовского района Мордовии убита семья из трех человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, по данному факту возбуждено уголовное дело по п."а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

По данным следствия, тела 52-летней хозяйки дома, ее 47-летнего сожителя и 33-летней дочери женщины с признаками насильственной смерти были найдены 19 апреля текущего года в частном доме в селе Монаково.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лицо или лица к нему причастные. С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.