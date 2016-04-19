Ставрополь, 19 апреля, 2016, 20:39 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Кащей

Госдолг Ставропольского края вырос до 34,6 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко на заседании комитета Думы Ставрополья по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом парламенте.

Заместитель председателя правительства края отметила, что значительный рост госдолга региона, который в прошлом году не превышал 27 млрд рублей, связан с ростом процентных ставок банков, предоставляющих региону кредиты.

Смягчить ситуацию и исполнять своевременно долговые обязательства, чтобы не испортить краю кредитную историю, Минфину удается за счет лавирования между краткосрочными и долгосрочными, государственными и коммерческими кредитами, имеющими разные процентные ставки и сроки погашения.

В то же время за последние годы край отказался от ряда неэффективных расходов и льгот, оставив только социальные и инвестиционные.

Выход из ситуации Минфин видит в принятии бездефицитного бюджета (или с минимальным дефицитом).

По аналитическим данным ведомства за последние пять лет сумма доходов бюджета края увеличилась на 30%, а расходов на 50%, что привело к росту его дефицита в шесть раз. Это, прежде всего, связано с увеличением количества обязательств, переданных из федерального центра в регионы, большинство из которых имеют социальную направленность.

Вопрос растущего долга Ставрополья будет внесен на очередное заседание Думы в рамках «правительственного часа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года объем госдолга Ставрополья составил порядка 27 млрд рублей. К концу 2016 года его рост прогнозируется в пределах 40 млрд рублей.