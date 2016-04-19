Саранск, 19 апреля, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Особую роль в благоустройстве и поддержании чистоты Саранска играют общегородские мероприятия и акции, в которых участвуют тысячи жителей города, различные предприятия, организации и школьники. Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Советский плакат «Все на коммунистический субботник»

«Несколько лет подряд наиболее значимой остается акция «Чистый город», которая вносит огромный вклад в благоустройство и санитарную очистку городского округа», — подчеркнул глава региона.

Благоприятная экологическая обстановка позволила Саранску войти в топ-10 экологического рейтинга городов России, проведенного порталом domofond.ru. Возглавил рейтинг Сочи, на втором месте — Армавир, на третьем — Нальчик. В десятку лучших вошли также Саранск, Чебоксары, Севастополь, Королев, Ставрополь, Грозный, Йошкар-Ола и другие. Худшими в рейтинге стали города Братск, Новокузнецк, Волгоград, Якутск и Махачкала. Москва и Санкт-Петербург заняли 14 и 23 позиции соответственно.

Для улучшения экологической ситуации к 2018 году в республике планируется создать единый межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов с мусоросортировочным комплексом, сетью мусороперегрузочных станций и предприятиями, осуществляющими переработку отходов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагаемый объем частных инвестиций в рамках реализации проекта — около 2 млрд рублей. Заключить концессионное соглашение планируется уже в 2016 году.

Кроме того, предстоит модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Саранске, на финансирование которой направят около 1 млрд рублей.