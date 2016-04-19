Тверь, 19 апреля, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Коммунальной катастрофы зимой 2015−2016 года в Твери не произошло, а количество аварий на теплотрассах было примерно таким же, что и в предыдущие годы. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил журналистам гендиректор «Тверского энергетического комплекса» (управляющая компания «Тверской генерации») Ян Горелов.

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«Учитывая резонанс вокруг «Тверской генерации», внимание со стороны администрации и СМИ, можно сказать, что для нас это был тяжелый год. Но, обратившись к статистике и сравнив ее с предыдущими годами, можно увидеть, что он был хоть и тяжелый, но среднестатистический. Главный показатель — часы отключения. На разводящих сетях (тех, за которые отвечает город) в прошлом году было 11 136 часов отключения, в этом — 9176 часов. На магистральных, находящихся в нашем ведении, — 720 часов против 784 в этом сезоне. И за последние пять лет эти цифры (по магистральным сетям) примерно одинаковы. Основной причиной повреждений на разводящих сетях, по данным ТГ, явились неподготовленность жилищного фонда (более 30% домов) к зиме», — цитирует «Тверская служба новостей» управляющего компании Сергея Горохова.

По словам Горелова, в преддверии отопительного сезона энергетики провели масштабную работу по реконструкции, что позволило, по его мнению, стабилизировать ситуацию с аварийностью. При этом износ сетей в областном центре составляет более 80%, и при таком состоянии труб, сказал Горелов, нормативное давление подать невозможно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в регионе и, в частности, в областном центре в этом году действительно протекал тяжело. Если до конца декабря аварий почти не было (как, впрочем, и серьезных морозов), то с новогодних праздников регистрировалось по несколько порывов в неделю. Проверку проводило СК, депутаты и администрация направляли иски в суд.

В середине февраля Тверская область оказалась в самом конце рейтинга регионов по инвестиционной привлекательности ЖКХ, составленного Минстроем России.

Добавим, что именно увольнение зампреда правительства региона, отвечавшего за ЖКХ, стало одним из первых кадровых решений врио губернатора Игоря Рудени, назначенного на этот пост в начале марта.