Барвиха, Московская область, 19 апреля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Соратники оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшиеся на выборы совета депутатов в поселении Барвихинское Одинцовского района Московской области, всем составом снялись с выборов в знак протеста. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил Навальный на своем сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Сообщается, что все четверо депутатов от команды Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) снимаются с выборов во втором округе поселения Барвихинское Одинцовского района в знак протеста. Якобы на праймериз уже вбросили 200 голосов.

Навальный заявил, что выдвижение его соратников были своеобразным «экспериментом», который теперь закончился. Оппозиционер призвал отменить выборы в Барвихе. Кроме того, Навальный требует, чтобы местная и областная избирательные комиссии ушли в отставку. «Глава ЦИК Элла Памфилова должна уйти в отставку», — добавил Навальный.

Напомним, сегодня Памфилова пообщалась кандидатами в депутаты Барвихи, пожаловавшимся на нарушения в ходе праймериз. Она подчеркнула, что ЦИК изучит все жалобы, и на основании фактов, которые сочтет серьезными, Памфилова примет решения. «Они будут быстрыми, оперативными и довольно решительными. Больше пока сказать ничего не могу», — сообщила Памфилова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной день голосования в сельском поселении Барвихинское Одинцовского района Московской области назначен на 24 апреля. Досрочное голосование началась 16 апреля. Соратники Навального утверждают, что производится организованный подвоз избирателей для досрочного голосования на выборах в Барвихинском. При этом в нем утверждается, что значительная часть проголосовавших зарегистрирована в одном доме.