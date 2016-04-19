Киев, 19 апреля, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Королевства Дания Ларс Льокке Расмуссен согласовали вопросы продления санкций в отношении России и дальнейшей имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом сегодня, 19 апреля, на совместном брифинге с премьером Дании заявил президент Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Мы провели дружескую беседу… В основном мы сконцентрировались на выполнении российской стороной Минских соглашений. Я проинформировал господина премьер-министра о резком обострении ситуации на востоке, об увеличении числа обстрелов с применением танков, артиллерии и минометов, что есть недопустимым. Мы отмечаем, что, несмотря на провокации, украинская сторона продолжает четко выполнять взятые на себя обязательства. Мы приветствуем четкую позицию Копенгагена и благодарим за позицию относительно необходимости продолжения санкций против страны-агрессора, против Российской Федерации в связи с невыполнением взятых на себя обязательств и нежеланием имплементировать Минские соглашения», — сказал Порошенко.

При этом глава украинского государства отметил, что санкции в отношении России нельзя рассматривать как инструмент наказания.

«Мы рассматриваем санкции не как инструмент наказания, а как мотивацию для России быть за столом переговоров и выполнять взятые на себя обязательства. Я также благодарен премьер-министру относительно позиции Дании по аннексии Крыма и поддержке усилий Украины по освобождению Крыма и защиты украинского народа и крымско-татарского населения от пыток, которые там происходят. Вчера перешли за черту и запретили Меджлис крымско-татарского народа», — рассказал Порошенко.

Он также заверил, что между Украиной и ЕС продолжает действовать режим зоны свободной торговли.

«Вторая позиция, которую мы обговорили и сейчас продолжаем переговоры — соглашение об ассоциации. Оно уже начало работать в рамках углубленной зоны свободной торговли Украины с ЕС. Господин премьер-министр привез огромную бизнес-делегацию. Причем рассказал мне, что список желающих принять участие в составе делегации был достаточно большим, пришлось даже отсеивать тех, потенциальных инвесторов, которые демонстрируют огромный интерес к инвестициям в украинскую экономику. Мы также опережающими темпами открываем для себя европейский рынок и хотим отметить, что это дорога с двусторонним движением», — заявил Порошенко.