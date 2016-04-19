Иваново, 19 апреля, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Ивановские производители в первом квартале 2016 года увеличили объемы сельхозпродукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на данные Ивановостата.

Юрий Пименов. Клубника с молоком

Как уточнили в пресс-службе, за первый квартал 2016 года сельскохозяйственные организации региона показали рост производства всех видов продукции: скота и птицы на убой — на 22%, яиц — на 16,6%, молока — на 7,2%. Почти на 11% увеличилась численность птицы.

За январь-март 2016 года хозяйства всех категорий произвели на убой свыше 7,4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 16,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

Производство яиц выросло на 16%, составив 107,4 млн штук. Кроме того, возросла численность свиней и птицы. Сейчас птичье поголовье в хозяйствах всех категорий составляет 2,9 млн, что на 10,5% больше по сравнению с первым кварталом 2015 года. Количество свиней увеличилось на 6,4%. На конец марта поголовье крупного рогатого скота составило 68,4 тысячи.

По данным Ивановостата, объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в феврале 2016 года в действующих ценах превысил 683 млн рублей, в январе-феврале 2016 года — 1412 млн рублей, и составил 111,1% к уровню января-февраля 2015 года.