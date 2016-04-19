Саранск, 19 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Многодетные семьи в Мордовии в преддверии праздника Пасхи получат денежное пособие в соответствии с указом главы республики Владимира Волкова «О мерах социальной поддержки членов семей граждан, имеющих заслуги перед Отечеством, многодетных и особо нуждающихся семей». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

Единовременное денежное пособие будет выплачиваться из расчета 800 рублей на одного ребенка.

В текущем году выплату получат 1,6 тыс. семей на 5 131 ребенка, в числе которых 717 многодетных семей на 3 217 детей и 883 одиноких матери на 1 914 детей.

Расходы бюджета республики при осуществлении выплат составят около 4 млн рублей.