Тегеран, 19 апреля, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Иран нуждается в поставке нового наступательного российского вооружения, чему мешают введенные ООН санкции, однако они могут быть в скором времени сняты, заявил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

ИА REGNUM

11 апреля 2016 года Иран получил первую партию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Которые тут же и продемонстрировал на военном параде 17 апреля 2016 года в Тегеране.

Эксперт напомнил, что история с поставкой ЗРК длится уже 9 лет, контракт с общей суммой $800 млн на поставку пяти дивизионов С-300ПМУ-1 был подписан еще в 2007 году, однако сделка была сорвана в связи с санкциями ООН, которые вводили оружейное эмбарго против страны.

Россия в одностороннем порядке отказалась поставлять оружие в Иран, несмотря на то, что введенные США против Ирана «ядерные» санкции не подразумевали полного запрета на поставки оборонительных систем. Вследствие чего Иран подал иск на сумму более $4 млрд, однако все это время «делу не давался ход».

Леонид Нерсисян обращает внимание на то, что Иран сорвал встречу в Дохе, на которой Россия добивалась сокращения квот на добычу нефти, а также предложил Турции поставлять газ вместо российского. Такие действия могут негативно сказаться на развитии военно-технического сотрудничества между нашими странами, предполагает эксперт.

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