Тула, 19 апреля, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывших руководителей тульского банка «Первый экспресс» передано в суд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры 19 апреля, обвиняемыми по делу о хищении пяти миллиардов рублей проходят бывшие председатель правления банка Константин Томенчук, председатель совета директоров банка Сергей Худяков, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев и начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

По версии следствия, Худяков и Томенчук в течение пяти лет — с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года — систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам (речь идет о 33 аффилированных организациях). Общая сумма незаконно выданных кредитов оценивается в пять миллиардов рублей.

Томенчук, Худяков и Федичев находятся под домашним арестом, Воробьевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

Лицензия у тульского банка «Первый экспресс» была отозвана в октябре 2013 года, в декабре того же года суд признал банк банкротом. При работе в банке представителей Агентства по страхованию вкладов и прокуратуры вскрылись многочисленные злоупотребления со стороны топ-менеджеров банка.