Киев, 19 апреля, 2016, 20:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий восемь украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет. Об этом 19 апреля заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Мотузяник уточнил, что трое украинских солдат получили ранения в Станице Луганской (Луганщина), один — в Марьинке и четверо — в Авдеевке (Донетчина). По его словам, вчера в Станице Луганской и Трехизбенке (все Луганщина) ВС ЛНР провели шесть обстрелов позиций украинских войск.

В то же время Мотузяник отметил улучшение военной обстановки на Донецком направлении, где вчера было зафиксировано 11 обстрелов, половина из них — с использованием минометов. При этом большая часть обстрелов пришлась на Авдеевку и Красногоровку.

В штабе «АТО» отмечают, что тяжелая обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где «за сутки зафиксировано 29 обстрелов». Мотузяник также добавил, что ВС ДНР девять раз применяли минометы, три раза БМП, а также артиллерию.

В свою очередь, 19 апреля пресс-служба Госпогранслужбы Украины проинформировала, что на Донетчине ВС ДНР совершили 40 выстрелов из 82-мм миномета по украинскому КПВВ «Березовое». Также об обстреле украинского пешеходный пункт пропуска в районе Станице Луганской сообщила пресс-служба назначенного Киевом губернатора Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия Туки. В частности ВС ЛНР вели огонь по КПВВ из стрелкового оружия. «Пострадавших и разрушений не зафиксировано», — написал Тука.

Напомним, в ночь на 18 апреля в районе КПВВ у Станицы Луганской был ранен украинский пограничник. Пункт пропуска закрыт с 8 апреля.