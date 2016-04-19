Иваново, 19 апреля, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Ивановские дорожники начали ремонтные работы, основной этап которых придется на вторую половину мая. Всего на проведение работ на дорогах региона заложено 1,9 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

В пресс-службе уточнили, что вопрос о подготовке к строительным и ремонтным работам на автодорогах региона обсуждался 19 апреля на заседании правительства региона. Мероприятие провел губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Как стало известно на заседании, в 2015 году в Ивановской области запланирован ремонт 25 объектов дорожного хозяйства на общую сумму порядка 400 млн рублей. На восстановление дорог из регионального дорожного фонда планируется направить 360 млн рублей. До 1 июня будут приведены в нормативное состояние щебеночные дороги, выполнен ямочный ремонт региональной дорожной сети, восстановлены разрушенные участки трасс «дорожными картами» на площади 70 тыс. кв. м. Дороги, находящиеся на гарантии, подрядчики отремонтируют в рамках гарантийных обязательств.

В 2016 году ивановские дорожники планируют завершить капитальный ремонт моста через реку Нерль в Тейковском районе. Объем финансирования составит 32 млн рублей. Также планируется закончить строительство дороги «Авдотьино — Минеево» в рамках строительства Западного обхода облцентра, и автодороги «Шевригино — Хрипелево» в Родниковском районе. На два этих объекта будет направлено 187 млн рублей из федерального бюджета.

На реконструкцию сельских дорог в региональном дорожном фонде предусмотрено 119 млн рублей. В результате отбора утвержден перечень объектов реконструкции, в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию дороги к пяти сельским поселениям.

Напомним, в 2015 году дорожный фонд региона составлял более 2,5 млрд рублей.