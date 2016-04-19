Донецк, 19 апреля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. На Донетчине сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, ВСУ 299 раз обстреляли позиции ВС ДНР, совершив 38 нарушений режима тишины. Об этом 19 апреля на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

«Всего противник выпустил 202 мины из минометов калибра 82 и 120 мм, а также произвел 18 танковых выстрелов. Кроме того, противник применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», — сказал Басурин.

Он добавил, что под обстрел из тяжелого вооружения попали позиции ДНР в населенных пунктах: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Озеряновка, Михайловка, Докучаевск, Еленовка, Ясное, Пантелеймоновка, Веселое, Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Донецк (Петровский район и район аэропорта).

При этом сотрудник Минобороны ДНР отметил, что в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 18 апреля отмечено отсутствие в местах отвода вооружений ВСУ тяжелой техники.

«Отмечено отсутствие девяти танков Т-64 и трех минометов «Василек» калибра 82 мм при проверке мест отвода тяжелых вооружений ВСУ. Более того, наша разведка подтверждает, что выведенные ранее украинскими силовиками вооружение и военная техника из мест хранения обратно не возвращаются. Далее запрещенное Минскими договоренностями вооружение ВСУ распределяется вдоль линии разграничения и тщательно маскируется. Уже в настоящее время фиксируется применение данных типов вооружений при обстрелах территории ДНР. Фактически миссия ОБСЕ бездействует в этом отношении. В связи с чем предлагаем наблюдателям провести анализ покинувших вооружений ВСУ из мест хранения и представить свои отчеты мировой общественности по принятым мерам — возвращению исчезнувшей техники», — призвал Басурин.