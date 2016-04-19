Тбилиси, 19 апреля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Турция поддерживает принятие Грузии в НАТО без плана действий МАР. Как сообщают грузинские телекомпании, об этом грузинским журналистам заявил находящийся в Страсбурге министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу. Он заверил, что вступить в НАТО вполне можно и без МАР, и пообещал, что поставит этот вопрос на заседании Совета министров иностранных дел альянса, которое пройдет в мае.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы полностью поддерживаем вступление Грузии в НАТО и не раз говорили об этом. Мы напоминали об этом на всех встречах НАТО и два года назад на Уэльсском саммите сказали, что Варшавский саммит должен стать саммитом расширения НАТО. Сейчас мы пригласили Черногорию. Босния и Герцеговина, Македония и Грузия ожидают от нас этого приглашения. Вопрос решится в мае, на совете министров НАТО, в Брюсселе. Разумеется, дать гарантии Турция не может, но мы уверены, что Грузия заслуживает членства в НАТО. Технически это возможно и без МАР», — переводят слова Чавушоглу грузинские телекомпании.

Саммит НАТО пройдет в этом году 7−8 июля в Варшаве, а до этого в мае состоится заседание Совета министров иностранных дел, а в июне соберутся министры обороны альянса.

Ранее заявление о том, что Грузия вполне может вступить в НАТО и без плана МАР и что план МАР для Грузии — это прошлое, сделала министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.