Тбилиси, 19 апреля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Еврокомиссия полностью поддерживает визовую либерализацию для населения Грузии, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча состоялась в рамках визита премьера в Страсбург 19 апреля.

Иван Шилов REGNUM МИД Грузии

Президент Еврокомиссии отметил, что никаких новых условий на пути визовой либерализации ЕС для Грузии выдвигать не будет, так как правительство при поддержке населения Грузии полностью выполнило план либерализации визового режима.

Георгий Квирикашвили поблагодарил Жан-Клода Юнкера за личную поддержку Грузии и выразил надежду, что процесс визовой либерализации успешно завершится через несколько месяцев, после чего граждане Грузии смогут без виз с краткосрочным визитом посещать страны ЕС.

Напомним, что ранее немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники сообщило о возможных проблемах с либерализацией визового режима между ЕС и рядом стран. По информации издания, ЕС собирается заключить с Турцией особое соглашение о либерализации визового режима, в которое будет внесен пункт, предусматривающий отсрочку безвизового режима в случае, если Турция не будет выполнять договор по мигрантам. Издание также сообщает, что аналогичные условия будут выдвинуты Грузии, Украине и Косово. Инициаторами такой формы соглашения, согласно распространенной информации, выступили Германия и Франция.