Санкт-Петербург, 19 апреля, 2016, 19:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге отдел дознания Управления МВД по Приморскому району города возбудил уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ («Самоуправство с применением насилия») в отношении охранника продуктового магазина «Пятерочка», который совершил нападение на 89-летнюю пенсионерку, заподозренною в краже продуктов.

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Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу инициировало перед прокуратурой города вопрос о принятии дела к своему производству в виду широкого общественного резонанса. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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Напомним, информация о происшествии в магазине «Пятерочка» в Приморском районе Санкт-Петербурга поступила в полицию около 13:30 мск. Очевидцы сообщили стражам порядка, что охранник продуктового магазина ударил и толкнул на асфальт 89-летнюю покупательницу, решив, что она украла батон и сыр.

Когда полицейские прибыли к магазину, пожилая женщина уже была госпитализирована. Охранник «Пятерочки» был задержан и доставлен в полицейский отдел для разбирательства.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В компании X5 Retail Group, которая управляет сетью продуктовых магазинов «Пятерочка», начата внутренняя проверка по данному инциденту. В пресс-службе компании сообщили, что по предварительным данным, пожилая женщина упала на выходе из магазина и вывихнула ногу. Информация о том, что до выхода из магазина у нее был конфликт с сотрудником ЧОП «Айрон», которые осуществляет охрану магазина, проверяется. На время проведения внутренней проверки сотрудник ЧОП отстранен от работы в магазине.