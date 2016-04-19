Кито, 19 апреля, 2016, 19:35 — ИА Регнум. США развертывают в Эквадоре команду экспертов по стихийным бедствиям и выделили $100.000 для гуманитарной помощи латиноамериканской стране, передает ABC News. Десятки тысяч эквадорцев были перемещены из-за землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего 16 апреля.

ИА REGNUM Помощь

Агентство США по международному развитию объявило, что оно внесет свой вклад в международные усилия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Южной Америке. Спасательные команды из Мексики, Швейцарии, Колумбии, Венесуэлы и других стран уже прибыли на место.

Агентство сообщило о том, что американские эксперты проанализируют ситуацию на местах и будут оказывать гуманитарную помощь.