Архангельск, 19 апреля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. «У управляющих компаний Архангельска нет мотивации для участия в программе капитального ремонта. Сроки, а также организация проведения работ с управкомпаниями не согласовывается, объемы ремонтных работ не обсуждаются, качество выполняемых работ — крайне низкое», — заявил в рамках круглого стола, посвященного реализации программы капремонта в Архангельской области в 2015 году, директор одной из управляющих компаний города Александр Кривенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenagold.ru Взнос за капремонт

По его информации, разумеется, капитальный ремонт многоквартирных работ необходим. «Прежде всего, надо реально ремонтировать дома, а не просто осваивать деньги. Управляющие компании не заинтересованы в данном процессе. Нет никакой мотивации. Жилые дома, находящиеся под управлением, лучше управкомпании никто не знает. На мой взгляд, управкомпании должны участвовать в процессе составления дефектовых смет на проведение работ. Было бы неплохо, если бы фонд капремонта согласовывал с нами эти моменты, консультировался», — считает Кривенко.

Также он отметил, что региональный Фонд капремонта не во время, а то и вовсе не информирует управляющие компании о проведении тех или иных домов.

«Скажу честно, в прошлом году из-за проведения работ по капремонту некоторых домов, находящихся в ведении нашей компании, были отключены некоторые коммунальные услуги. Никого об этом не предупредили. Разгорелся масштабный скандал. Собственники звонили во все инстанции. Кроме того, сроки проведения работ регулярно срываются. Никаких документов объема выполненных работ Фонд не предоставляет ни нам, ни даже собственникам. О каком акте приемки дома после капитального ремонта может идти речь, если мы не знаем объема выполненных работ?», — сказал Кривенко.

Андрей Кривенко заявил, что управляющие компании и Фонд капремонта должны быть партнерами, но получается наоборот. «Все работы по ремонту жилых домов нужно делать сообща. Хотел бы напомнить, что Фонд является по сути посредником между собственниками жилья и подрядчиками», — резюмировал Андрей Кривенко.

Директор одной из крупнейших управляющих компания Архангельска Константин Вебер с позицией коллеги согласился. «Положение дел с капитальным ремонтом в Архангельской области я бы охарактеризовал как в прямом смысле слова — вакханалией. Ни одна управляющая компания не станет участвовать в конкурсах по капремонту из-за условий этого конкурса, хотя допуск к ним есть. Мы не сможем обеспечить качество проводимых ремонтных работ, что заявлены в условиях конкурса. Они просто невыполнимы. В законе о капремонте все поставлено с ног на голову», — считает Вебер.

«Жители домов выбрали наши управляющие компании. Получается, что сегодня приходят посторонние люди и выполняют ремонтные работы вообще непонятно как. Мы их не контролируем, к сожалению. Наши же специалисты видят, как некачественно работают подрядчики. То, что Фонд — это и заказчик и строительный контроль одновременно — это нонсенс. Подводя итоги прошлого года скажу, что для Архангельской области в части капитального ремонта потерян еще один год. Нужно менять систему. Она не работает и работать не будет. Говорят, что управляющие компании устранились. Это не мы устранились, а нас устранили», — сказал Константин Вебер.

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Александр Бараев, не скрывает, что вопрос взаимодействия управляющих компаний и Фонда действительно имеет место быть.

«Если говорить конкретно по Архангельску, то все управкомпании просто самоустранились от организации капитального ремонта. Приглашения на заседания комиссии, которая определяет, какие дома подлежат капремонту, управкомпании игнорируют, хотя уведомления высылаются в срок. Также и процедуру обследования дома они тоже игнорируют. В других муниципальных образованиях Архангельской области работа Фонда и управляющих компаний выстроена. Все дефектные ведомости отправляем в органы местного самоуправления. Эта процедура максимально открыта», — сказал Александр Бараев.

Организатор круглого стола депутат Архангельского областного Собрания Юрий Шаров (Справедливая Россия) отметил, что депутатам приходится рассматривать множество обращений по поводу капремонта. «Во все фракции приходит огромное число жалоб от жителей региона на проведение и реализацию программы по капитальному ремонту. Есть информация, что ни одна управляющая компания не подписала акт приемки работ. К тому же на ремонт многоквартирынх домов в рамках программы в 2015 году было запланировано около 600 млн. рублей, но не все средства были потрачены. В муниципальных образованиях области программа капитального ремонта также реализуется не должным способом», — считает депутат.

Напомним, в Архангельской области собираемость взносов за капитальный ремонт стала расти. Так, за январь-март 2016 года в «общий котел» регионального оператора было собрано более 935 млн. рублей (январь-февраль 2016 года — 886 млн. рублей), по остальным собственникам — 750 млн. рублей (январь-февраль 2016 года — 600 млн. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Архангельской области задолжали фонду капитального ремонта более 300 млн рублей. Взносы за капремонт не платит 30% населения региона. На 1 января 2016 года сделано начислений за капремонт в сумме более 1 млрд рублей, поступило 720 млн рублей. На капремонт данные средства будут потрачены в 2016 году. Большинство контрактов уже заключены. Планируется капитально отремонтировать 221 дом.