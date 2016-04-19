Сыктывкар, 19 апреля, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В Сыктывкаре состоялось заседание городского градостроительного совета. Члены совета рассмотрели варианты будущего здания международного терминала сыктывкарского аэропорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Зал ожидания

Напомним, о необходимости строительства нового международного терминала речь шла еще в концепрошлого года во время встречи врио главы Коми Сергея Гапликова с Андреем Самоделкиным, являющимся на тот момент министром развития промышленности и транспорта республики, и гендиректором «Комиавиатранса» Александром Пономаревым. Руководитель «Комиавиатранса» отмечал низкую пропускную способность действующего терминала, которая не позволяетпринимать большее количество рейсов. Тем временем в связи с планируемым увеличением авиапарка и, соответственно, ростом объема пассажирских перевозок, необходимость в расширении международного терминала стала чувствоваться острее, отмечали тогда делегаты.

На рассмотрение градсовету были представлены три проекта, предложенные специалистами АО «Новая Авиация». Члены совета отметили, что все варианты оснащены необходимыми техническими объектами и зонами, а также имеют схожее внутреннее убранство. Поэтому собравшиеся обращали внимание на концепцию самого здания, его внешний облик, эстетический вид и общую стилистику будущего международного терминала.

По итогам обсуждений было принято решение утвердить третий вариант, который представляет собой двухэтажное здание с облицовкой из стекла. Тем не менее, члены совета рекомендовали автору доработать проект, в частности представить план размещения парковки для автомобилейи служб такси, а также план благоустройства прилегающей территории.