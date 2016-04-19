Мурманск, 19 апреля, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Соединения сухопутных и береговых войск Северного флота и экипажи больших десантных кораблей соединения Кольской флотилии разнородных сил приступили к подготовке к совместному тактическому учению по высадке морского десанта с боевой стрельбой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

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«В учении будет задействовано несколько больших десантных кораблей и десантных катеров, вооружение, боевая техника и личный состав подразделений отдельной мотострелковой бригады, арктической бригады и морской пехоты Северного флота, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — В ходе учения будут активно использованы тактические приёмы ведения разведывательных действий при помощи беспилотных летательных аппаратов».

Кроме того, по словам Серги, военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота отработают применение артиллерии, гранатометов и миномётов с борта десантных кораблей и катеров, а также тактические действия при выполнении высадки морского десанта.

Как отметил представитель флота, учение станет одним из зачетных мероприятий боевой подготовки сухопутных и береговых войск и морских десантных сил Северного флота в зимнем периоде обучения.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Баренцевом море состоялась проверка боеготовности противолодочных сил Северного флота. По легенде, в одном из полигонов боевой подготовки вблизи территориальных вод России была обнаружена иностранная подводная лодка.