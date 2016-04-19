Вологда, 19 апреля, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В январе и феврале промышленное производстве в регионе снижалось. В первую очередь, из-за низких темпов в секторе обработки. Ниже 95% просели индексы производства в химической отрасли, металлургии, производстве продуктов питания.

volganet.ru Произзводство в Волгоградской области

К весне наметился положительный тренд. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате, в марте реальный сектор области вырос сразу на 13,4% по сравнению с февралем. Заметен рост и по отношению к марту прошлого года — он составляет 2,9%.

«В начале года традиционно проседают промышленные индексы. Кроме того, зимой было некоторое замешательство со стороны многих производителей, особенно малого и среднего звена. После новогодних праздников они проснулись с рекордным курсом доллара и евро. В итоге, начала меняться ценовая политика, уточняться объемы производства. Ситуация на рынке тогда была далека от стабильности. Сейчас стабильности и предсказуемости больше. Увеличиваются объемы производства в важной для экономики Вологодской области химической отрасли. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составляет около 1%. Если же говорить о начале года, то тут рост и вовсе достигает 14%. Заметна активизация в металлургии, деревообработке, машиностроении. Таким образом, все основные отрасли показывают определенный рост показателей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук Андрей Севостьянов.

Лучше всего к началу апреля на Вологодчине себя чувствует ЦБК и полиграфия, где отмечается рост производства на 69,4%, текстильное и швейное производство, растущее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,8%, а также — производство и распределение электроэнергии, газа и воды — плюс 18,6%. В целом обрабатывающая отрасль на Вологодчине показывает рост к февралю в 15%, а по отношению к аналогичному периоду 2015 года — 1,5%.