Москва, 19 апреля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») довольно резко отреагировал на высказывания бывшего государственного секретаря США Мадлен Олбрайт, которые она позволила себе в адрес России и президента Владимира Путина в интервью австрийскому изданию Die Presse. Свой комментарий Пушков, по традиции, сделал в своем микроблоге Twitter.

Цитата из т/п «60 минут». 1996. США Мадлен Олбрайт: «Полмиллиона погибших иракских детей — оправданная жертва»

Напомним, в опубликованном сегодня интервью, Олбрайт, которая славится своей паталогической ненавистью к России, заявила, что объект её неприязни постоянно провоцирует другие страны, а потом выставляет себя оскорбленной.

«Я сыта по горло тем, что действиям Москвы постоянно ищут оправдание», — сказала экс-госсекретарь.

Олбрайт считает, что Москва начала антитеррористическую операцию в Сирийской Арабской Республике только для того, чтобы отвлечь внимание от украинского конфликта и упрочить свое положение на Ближнем Востоке.

Политик назвала Россию — «всего лишь Бангладеш с ядерным арсеналом».

Что касается президента Путина, то его Олбрайт считает злым человеком, с манией преследования. «Он умен, но он действительно злой человек. Сотрудник КГБ, который хочет все контролировать и считает, что все сговорились против России», — сказала Олбрайт.

Пушков не стал церемониться с бывшим госсекретарем и ответил прямо: «Сыта по горло» Олбрайт или нет, это неважно. США и союзники вынуждены считаться с Россией. А мнение забытого госсекретаря мало кого волнует».

Напомним, Олбрайт проводила американскую внешнюю политику с 23 января 1997 года по 20 января 2001 года. именно она была ярой сторонницей вмешательства в югославский конфликт и выступала за бомбардировки Югославии, что в итоге и было осуществлено.