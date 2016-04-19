Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Доходы Goldman Sachs в первом квартале превысили ожидания на Уолл-стрит, передает CNBC. Тем не менее прибыль крупнейшего банка упала примерно на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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«Мы видели, что большинство других банков с глобальными интересами пострадали по части доходов. Но Goldman как раз оказался в эпицентре бури, которая грянула в первом квартале», — говорит финансовый эксперт банка Vining Sparks Марти Мосби. Он отмечает худший старт в этом году на Уолл-стрит, чем когда бы то ни было.

«Все, что у него (Goldman) было —так это замораживание активности. Когда произошли перебои на рынке, что видно было по январю и февралю, торговля акциями не совершалась, не было андеррайтинга», — добавил Мосби.

Goldman Sachs — последний из крупных банков США, опубликовавших отчет по первому кварталу. Согласно докладу, в скорректированной прибыли произошло снижение более чем на 50 процентов. Стоимость одной акции упала до $2,68 за первые три месяца 2016 года.

Выручка за первый квартал 2016 года составила $6,34 млрд по сравнению с $10,62 млрд в аналогичный период прошлого года.

Аналитики, чьи прогнозы резюмировал Thomson Reuters, ожидали, что стоимость одной акции банка составит $2,45, а общие доходы — $6,73 млрд.