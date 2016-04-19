Сыктывкар, 19 апреля, 2016, 18:55 — ИА Регнум.



Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Как отметила исполняющая обязанности министра финансов Республики Коми Галина Рубцова, вносимые изменения предполагают введение новых статей, в том числе предоставление межбюджетных трансфертов муниципалитетам на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. В этом году сумма трансфертов составит 138,3 миллионов рублей. Таким образом, с учетом ранее заложенных средств, сумма на обеспечение жильем детей-сирот в бюджете составит 432 миллиона рублей. По словам главного финансиста региона, это абсолютный максимум. Вместе с тем, депутаты заявили: теперь главное, чтобы муниципальные власти успели освоить эти средства в срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.

В целом параметры бюджета текущего года с учетом изменений таковы: общий объем доходов — 61,2 миллиарда рублей (увеличение на 2,0 миллиарда рублей); общий объем расходов — 68,0 миллиардов рублей (увеличение на 696 миллионов рублей); дефицит в сумме 6,9 миллиардов рублей (уменьшение на 1,3 миллиарда).

Объем доходов увеличится, в основном, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В том числе, на выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей — 170,7 миллионов рублей, на поддержку сельского хозяйства — на 45,9 миллионов, на софинансирование строительства школы в г. Сыктывкаре — 562, 9 миллионов рублей и другое.

Расходы увеличатся за счет направления финансов на завершение строительства санатория «Серегово» (108 миллионов рублей), детского сада в селе Объячево (30,7 миллионов рублей), на возведение бассейна в Сосногорске (50 миллионов). 30 миллионов рублей запланировано на обеспечение связи в труднодоступных населенных пунктах, 28 миллионов — на покупку автобусов на газомоторном топливе и многое другое.

По итогам обсуждения депутаты Государственного Совета Республики Коми рекомендовали принять проект закона Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».