Йошкар-Ола, 19 апреля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Марий Эл перед судом предстанут трое заведующих ветеринарными участками, обвиняемые в выдаче подложных ветеринарных свидетельств. Как сообщили в СК РФ, выдавали фальшивые сертификаты ради улучшения производственных показателей и получения соответствующих премий.

Теленок

По данным следователей, заведующие ветеринарными участками знали, что убой произведен в личных хозяйствах, но в ветеринарные свидетельства вносили ложные сведения о забое животных в специально отведенном месте.

Так, заведующая Виловатовским ветеринарным участком ГБУ РМЭ «Горномарийская станция по борьбе с болезнями животных» 12 и 15 января 2015 года выдавала такие ветеринарные свидетельства на телятину, говядину, баранину, головы телячью и говяжью, ливер телячий, говяжий, бараний в количестве 1540 килограммов.

Заведующая Малосундырским ветеринарным участком ГБУ РМЭ «Горномарийская станция по борьбе с болезнями животных» 4, 11 и 25 мая 2015 года выдавала такие ветеринарные свидетельства на говядину, телятину и баранину в количестве 3100 килограммов.

Заведующая Кузнецовским ветеринарным участком ГБУ РМЭ «Горномарийская станция по борьбе с болезнями животных» 7 и 21 мая 2015 года выдавала такие ветеринарные свидетельства на телятину, говядину, баранину, головы телячью и говяжью, ливер телячий, говяжий, бараний в количестве 200 килограммов.

В отношении все троих заведующих ветучастками были возбуждены уголовные дела. В настоящее время следствие завершено и дела направлены в суд для рассмотрения по существу.