Москва, 19 апреля, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Бас-гитарист музыкальной группы «Любэ» Павел Усанов скончался в одной из больниц Московского региона, после того, как получил тяжелое ранение во время драки рядом с кафе в подмосковном коттеджном поселке. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщается на официальной странице группы «Любэ» в социальной сети Facebook.

stuki-druki.com Павел Усанов

«Мы верили и надеялись, что Паша поправится, но чуда не произошло. Он всегда будет с нами — в наших сердцах, в нашей памяти. Скорбим…», — сказано в сообщении.

Напомним, 2 апреля подмосковном Дмитрове был жестоко избит 40-летний бас-гитарист группы «Любэ» Павел Усанов. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и в бессознательном состоянии был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

Врачи предпринимали все возможные усилия, чтобы спасти жизнь музыканта, но сегодня он скончался так и не приходя в сознание.

Главным подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по факту на падание на Усанова, стал знакомый 40-летнего музыканта. Предположительно, мужчины вместе отдыхали в одном из питейных заведений, а потом вдруг неожиданно покинули его, после чего «напарник» набросился на Усанова с кулаками.

Отметим, что Павел Усанов является уроженцем Новочебоксарска (Чувашия), здесь проживают его родители.