Москва, 19 апреля, 2016, 18:45 — ИА Регнум. В московских вузах необходимо открывать женские секции смешанных боевых искусств ММА (Mixed Martial Arts), заявил на заседании круглого стола в Мосгордуме старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта МГСУ, заслуженный тренер по боевому самбо Магомед Магомедов, сообщает корреспондент ИА REGNUM

sports.ru Женские смешанные единоборства

Он отметил, что существует большой спрос на этот вид спорта у москвичек. «Они приходят, тренируются. У меня лично тренируются три-четыре человека девочек», — сообщил Магомедов.

В свою очередь, вице-президент по региональному развитию союза смешанных боевых единоборств ММА России Радмир Габдуллин отметил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о появлении таких секций. «На сегодняшний день этот вопрос стал очень актуальным, поскольку стереотипы, что девушки должны заниматься художественной гимнасткой, уже стерты», — подчеркнул он.

Напомним, до конца апреля 2016 года комиссия Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике разработает проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве».