Махачкала, 19 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Государственная власть и духовенство в Дагестане должны сотрудничать, но ни в коем случае не вмешиваться в дела друг друга, заявил республики Рамазан Абдулатипов в ходе второго республиканского форума некоммерческих объединений, передает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

Абдулатипов прокомментировал намерение близких к муфтияту политических сил участвовать в выборах в Народное собрание Дагестана. Он подчеркнул, что духовным лицам необходимо заниматься решением исключительно религиозных и общественных вопросов.

«Если я начну заниматься религиозными вопросами, для шейха Магомедрасула это будет выглядеть смешно и неубедительно. А когда шейх Магомедрасул занимается политикой, для меня это не очень убедительно. Хотя я готов с ним сотрудничать, и мы сотрудничаем, я могу помочь где-то в реализации религиозных вопросов, а он где-то содействовать решению моих политических, государственных задач. Нужно соблюдать паритет, каждый заниматься должен своим делом, но при этом налаживать партнерство по всем направлениям», — заявил он, имея в виду первого заместителя муфтия Дагестана Магомедрасула Саадуева.

Отметим, что в ходе форума глава республики высказался за противоположную идею о том, что неплохо было бы, чтоб несколько представителей духовенства были в парламенте республики. «Я бы хотел, чтобы от наших религиозных деятелей хотя бы пару человек были в Народном собрании. Может быть еще удастся корректировать… Потому что это важная часть поиска согласия и взаимодействия. И такие люди должны быть обязательно. Я думаю, что мы с муфтием еще будем говорить и корректировать какие-то вопросы при подходе уже к выборам…», — заявил Абдулатипов.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Магомедрасула Саадуева баллотироваться в парламент республики сообщил лидер инициативной группы «Народ против коррупции» Магомедхабиб Тажудинов. Во время выступления перед жителями Шамильского района он заявил, что заммуфтия возглавит региональный список одноименной партии на выборах в НС РД. О том, что в руководстве партии «Народ против коррупции» находятся лица, близкие к муфтияту Дагестана, пишет газета «Новое дело».