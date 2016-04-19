Калуга, 19 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. 150 человек их 70 регионов России принимают участие в открывшейся сегодня, 19 апреля, в Калуге Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Открывая конференцию, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, подчеркнула значимость вопросов, которые составили повестку дня. В частности, Манилова сказала, что в настоящее время единственным источником информации о состоянии туристической сферы являются данные официального статистического учета. Между тем, существует ряд ограничений, которые не дают использовать эту информацию эффективно. К ним относится отсутствие единого отчета и прямого наблюдения за деятельностью хозяйствующих субъектов.

Обозначая цель конференции, Алла Манилова заявила о необходимости обсуждения возможных путей преодоления существующей проблемы и обмена практическим опытом подсчета ключевых показателей на региональном уровне. В своем выступлении она также отметила, что «Калужская область находится в авангарде этой работы». При Министерстве культуры Российской Федерации создана рабочая группа по вопросу совершенствования статистического учета в сфере внутреннего туризма, ответственным секретарем которой стал калужский министр культуры и туризма Павел Суслов.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал о туристском потенциале калужского регигна и его влиянии на социально-экономическое положение области. Говоря о значимости статистического учета, Артамонов акцентировал внимание на недостатках, которые имеются в подходе к сбору информации. «Как руководитель региона я знаю, чего мне не хватает в статистике. Это касается не только туризма, но и экономики, и наблюдения за рынком труда. Речь идет об отсутствии муниципальной составляющей. Если мы на уровне муниципалитетов не посчитали, то на региональном уровне это уже не учет, а догадки», — заметил Анатолий Артамонов. По его мнению, систему учета необходимо наладить в том числе для того, чтобы иметь возможность грамотно планировать развитие регионов, определять требуемые объемы строительства объектов индустрии гостеприимства и транспортных коммуникаций.

В числе вопросов, рассмотренных в рамках пленарного заседания, были также: внедрение новой формы ведомственного статистического наблюдения за деятельностью туристско-информационных центров, взаимодействие с органами исполнительной власти в области представления статистической информации и современные системные представления о статистике туризма.

Участники конференции поделились практическим опытом в области ведения статистического учета в сфере внутреннего туризма на федеральном и региональном уровнях.

В рамках конференции запланирована работа тематических круглых столов и презентация методических рекомендаций по созданию и совершенствованию межведомственной статистической отчетности при поддержке Министерства культуры РФ.

В работе конференции принимают участие представители Министерства культуры РФ и отраслевых региональных министерств, руководство Федеральной службы государственной статистики, профильные специалисты органов исполнительной власти субъектов России

20 апреля на территории Калужского культурно-образовательного центра «Этномир» в Боровском районе состоится работа тематической секции «Лучшая региональная практика. Формирование и развитие статистики во внутреннем туризме на региональном уровне».