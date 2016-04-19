В Калуге туриндустрия РФ создает новую систему внутренней статистики
Калуга, 19 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. 150 человек их 70 регионов России принимают участие в открывшейся сегодня, 19 апреля, в Калуге Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Открывая конференцию, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, подчеркнула значимость вопросов, которые составили повестку дня. В частности, Манилова сказала, что в настоящее время единственным источником информации о состоянии туристической сферы являются данные официального статистического учета. Между тем, существует ряд ограничений, которые не дают использовать эту информацию эффективно. К ним относится отсутствие единого отчета и прямого наблюдения за деятельностью хозяйствующих субъектов.
Обозначая цель конференции, Алла Манилова заявила о необходимости обсуждения возможных путей преодоления существующей проблемы и обмена практическим опытом подсчета ключевых показателей на региональном уровне. В своем выступлении она также отметила, что «Калужская область находится в авангарде этой работы». При Министерстве культуры Российской Федерации создана рабочая группа по вопросу совершенствования статистического учета в сфере внутреннего туризма, ответственным секретарем которой стал калужский министр культуры и туризма Павел Суслов.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал о туристском потенциале калужского регигна и его влиянии на социально-экономическое положение области. Говоря о значимости статистического учета, Артамонов акцентировал внимание на недостатках, которые имеются в подходе к сбору информации. «Как руководитель региона я знаю, чего мне не хватает в статистике. Это касается не только туризма, но и экономики, и наблюдения за рынком труда. Речь идет об отсутствии муниципальной составляющей. Если мы на уровне муниципалитетов не посчитали, то на региональном уровне это уже не учет, а догадки», — заметил Анатолий Артамонов. По его мнению, систему учета необходимо наладить в том числе для того, чтобы иметь возможность грамотно планировать развитие регионов, определять требуемые объемы строительства объектов индустрии гостеприимства и транспортных коммуникаций.
В числе вопросов, рассмотренных в рамках пленарного заседания, были также: внедрение новой формы ведомственного статистического наблюдения за деятельностью туристско-информационных центров, взаимодействие с органами исполнительной власти в области представления статистической информации и современные системные представления о статистике туризма.
Участники конференции поделились практическим опытом в области ведения статистического учета в сфере внутреннего туризма на федеральном и региональном уровнях.
В рамках конференции запланирована работа тематических круглых столов и презентация методических рекомендаций по созданию и совершенствованию межведомственной статистической отчетности при поддержке Министерства культуры РФ.
В работе конференции принимают участие представители Министерства культуры РФ и отраслевых региональных министерств, руководство Федеральной службы государственной статистики, профильные специалисты органов исполнительной власти субъектов России
20 апреля на территории Калужского культурно-образовательного центра «Этномир» в Боровском районе состоится работа тематической секции «Лучшая региональная практика. Формирование и развитие статистики во внутреннем туризме на региональном уровне».