Москва, 19 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В российских моногородах к кризисным относятся 59 градообразующих предприятий (металлургия — 25 и лесопромышленный комплекс — 11), риски ухудшения ситуации — в 67 (металлургия — 30), стабильных — 101. Такие данные приведены в отчете правительства Государственной думе РФ.

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Наиболее распространённые факторы кризисных ситуаций — прекращение деятельности или масштабное сокращение производства из-за неблагоприятной конъюнктуры, продолжительные по времени процедуры банкротства, низкая загрузка мощностей.

Государственная поддержка осуществляется в рамках имеющихся инструментов. Основными получателями субсидий в 2015 году стали предприятия автомобильной промышленности — 22,7 млрд рублей, производители боеприпасов — 884 млн рублей, химический комплекс — 529 млн рублей, лесная и деревообрабатывающая промышленность — 265 млн рублей, транспортное машиностроение (без учёта автопрома) — 395,2 млн рублей.

Фондом развития промышленности одобрено 14 проектов промышленных предприятий моногородов на сумму 5,3 млрд рублей, 11 из них уже получили займы на сумму 4,5 млрд рублей. Предполагается привлечь 37 млрд рублей инвестиций и создать 2426 рабочих мест.

Рассмотрено 37 комплексных инвестиционных проектов в моногородах, из которых 28 — одобрено, по пяти проектам в 2015 году перечислены средства в сумме 48,5 млн рублей (общая сумма 76,7 млн рублей). По данным проектам планируется привлечь более 8 млрд рублей инвестиций и создать 354 рабочих места.

На территории моногородов действуют 18 индустриальных парков. В 2015 году Минпромторг России предоставил субсидию в размере 27,3 млн рублей управляющей компании на строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриального парка «А плюс парк Алабуга» (Елабуга, Татария).

На территории трех моногородов — в Татарии (Набережные Челны), Ростовской (Гуково) и Иркутской (Усолье-Сибирское) областях — созданы территории опережающего развития.