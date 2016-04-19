Киев, 19 апреля, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Означает ли это, что правительство намерено взять под свой контроль все аспекты сотрудничества с Североатлантическим альянсом, а следовательно, и угрожает позициям секретаря СНБО Александра Турчинова, разбирался обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Александр Турчинов, в чьих руках сосредоточены все внешнеполитические аспекты безопасности страны, считается одним из независимых от президента Петра Порошенко центров силы. Первые же шаги «человека Порошенко» Владимира Гройсмана дают основания предположить, что такой самостоятельности секретаря СНБО решено положить конец.

Новый пост вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции ввели для того, чтобы сделать Соглашение об ассоциации с ЕС реальным. Чтобы устранить барьеры на пути помощи, которую Украине готовы предоставить как Еврокомиссия, так и государства-члены. А также для того, чтобы оказать максимальное содействие украинским производителям для выхода на рынки ЕС. Озвученные задачи не пересекаются с теми, которыми занимается Совет по национальной безопасности и обороне. Однако вряд ли сегодня кто-то сможет дать гарантии, что правительство не покусится на компетенцию СНБО в вопросах безопасности.

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