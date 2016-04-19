Амстердам, 19 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Парламент Нидерландов отклонил инициативу Социалистической партии по отмене ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Голосование в парламенте Нидерландов по этому вопросу прошло сегодня, 19 апреля, сообщают местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

Сообщается, что голосование было поименным: помощник спикера парламента называл каждого депутата по фамилии, а тот отвечал «за» или «против» инициативы социалистов об отмене ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Но даже такая публичность не помогла набрать необходимого числа голосов и инициатива была отклонена: ратификация соглашения об ассоциации Украины с ЕС в Нидерландах остается в силе.

Депутат от Социалистической партии Гарри ван Боммел, который является противником ассоциации в её нынешнем виде констатировал: «Волеизъявление народа отошло на второй план».

Напомним, в Нидерландах прошел референдум по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Большинство проголосовавших выступили против ратификации такого соглашения. По голландскому законодательству результаты референдума носят рекомендательный характер и власти не обязаны их исполнять.

Тем не менее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что мнение голландцев, высказанное на референдуме, не может остаться без внимания. Правительство Нидерландов постарается достичь с другими государствами Евросоюза соглашения по ассоциации с Украиной, чтобы учесть мнение проголосовавших против нее голландцев. Если договорится не получится, Нидерланды будут рекомендовать отказаться от ассоциации.

Но сегодня парламент Нидерландов, кажется, окончательно похоронил демократию в этом королевстве.