Москва, 19 апреля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В Российской Федерации наблюдается рост продолжительности жизни, которая в 2015 году составила 71,4 года (рост на 0,5 года по сравнению с 2014 годом) и достигла абсолютного исторического максимума. У женщин этот показатель составил 76,6 года (рост на 0,13 года), а у мужчин — 65,9 года (рост на 0,53 года). Такие данные приведены в отчете правительства Государственной думе РФ.

Андрей Рябушкин. Старички (Старички мудрые)

В 2015 году естественный прирост населения составил 0,2 на тысячу населения, или более 32 тыс. человек.

За 2015 год по сравнению с аналогичным периодом 2014 года отмечено снижение показателей смертности от наиболее распространённых причин:

— от болезней системы кровообращения — на 3,4% (631,8 случая на 100 тыс. населения);

— от дорожно-транспортных происшествий — на 13,6% (12,1 случая на 100 тыс. населения);

— от туберкулёза — на 8,2% (9 случаев на 100 тыс. населения);

— от болезней органов дыхания — на 3,4% (51,2 случая на 100 тыс. населения).

Показатели смертности от внешних причин и смертности населения трудоспособного возраста снизились на 13,2% (112,3 случая на 100 тыс. населения) и на 5,3% (535,7 случая на 100 тыс. населения) соответственно.

Отмечен рост показателей смертности от новообразований (на 1%) и от болезней органов пищеварения (на 4,1%). При этом показатель выявляемости злокачественных новообразований на первой и второй стадиях составил 53,7%.

Материнская смертность снизилась более чем в 4,5 раза по сравнению с 1990 годом. В 2012 году показатель материнской смертности составил 11,5 на 100 тыс. родившихся, в 2014 году — 10,8, а по предварительным итогам 2015 года показатель сократился ещё на 11%.

Показатели младенческой смертности снизились на 12%, с 7,4 до 6,5 на тысячу родившихся живыми по результатам 12 месяцев 2015 года. При этом более чем в половине регионов (в 44 из 85) показатели младенческой смертности ниже средних российских показателей. При этом практически половина регионов имеют показатели младенческой смертности на уровне развитых стран.