Челябинск, 19 апреля, 2016, 19:13 — ИА Регнум. В Челябинской области открылся первый технопарк информационных технологий. Как сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития, технопарк информационных технологий — это уникальная площадка, созданная без участия денег из регионального бюджета, способная оказать большое влияние на развитие ИТ-отрасли области уже в самом ближайшем будущем.

Пресс-служба Губернатора Челябинской области Губернатор Борис Дубровский познакомился с работой резидентов технопарка информационных технологий

Также в ведомстве отметили, что этот проект может стать прорывным для региона. Парк нужен бизнесу, чтобы черпать из него кадры, получать заказы, объединяться для решения крупных задач и генерации идей.

«Для резидентов ИТ-парка созданы все условия, чтобы они могли успешно развиваться. Здесь будет работать коворкинг-зона с комфортными рабочими местами, им на льготных условиях будут предоставлены консалтинговые, бухгалтерские и другие необходимые услуги. Думаю, что уже через пару лет на этой площадке мы увидим настоящих ИТ-чемпионов, известных как минимум на федеральном уровне. Задача создавать новые рабочие места, поддерживать молодых предпринимателей в развитии ИТ-проектов поставлена перед нами губернатором Борисом Александровичем Дубровским и этим проектом мы ее реализуем», — подчеркнул вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

Общая площадь технопарка 2 тысячи 500 кв. м. Его якорными резидентами уже стали крупнейшие IT-компании региона, активно идет привлечение технологических компаний ранних стадий, как в качестве постоянных резидентов, так и участников отдельных программ и мероприятий.

«Последние четыре месяца технопарк работал в тестовом режиме. Мы отлаживали процессы, устанавливали деловые отношения с партнерами. У нас есть бизнес-инкубатор, мы сотрудничаем с ведущими фондами РВК, Фондом развития интернет-инициатив, Сколково. Я лично буду привлекать успешных бизнесменов, чтобы они нашим командам помогали, стали для них менторами», — комментирует председатель совета директоров IT-парка Максим Судаков.

Уникальность технопарка состоит в открытии на его территории опытно-демонстрационного центра типовой информационной системы предприятий ядерно-оружейного комплекса, официальный запуск которого состоялся 15 апреля 2016 года. Комплекс представляет собой систему, позволяющую создавать компьютерные модели продукции военного назначения, обеспечивает безопасное тестирование опытных образцов без ущерба окружающей среде и дополнительных финансовых затрат на их утилизацию и позволяет повысить конкурентоспособность наших оборонных заводов.