Анкара, 19 апреля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. «Европейский союз нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в ЕС», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Al-Arabiya. Он осуждает новый отчет Европарламента, который критикует верховенство права в Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танец живота

Эрдоган назвал «провокационным» документ европарламентариев, обвиняющий Анкару в отходе от демократических принципов.

Заявления турецкого президента последовали после того, как высокопоставленный представитель Европейского союза заявил, что Турция должна соответствовать всем критериям для безвизовых поездок в Европу. В свою очередь, Анкара угрожает денонсировать миграционное соглашение с Брюсселем, если не будет облегчен визовый режим.

Брюссель проводит четкую взаимосвязь между безвизовым режимом и частью миграционной сделки, где говорится о турецких гарантиях для мигрантов, возвращающихся из ЕС в Турцию. Анкара должна облегчить для этих мигрантов (кроме сирийцев) доступ к процедуре получения статуса беженца, когда они вернутся из Евросоюза.

Анкара уклоняется от подобных гарантий, считая, что это только придаст стимул новой миграции в Турцию. Последняя уже приняла более 2,5 млн беженцев из соседней Сирии.