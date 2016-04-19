Берн, 19 апреля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В швейцарских Альпах погибла 21-летняя гражданка Швейцарии Эстель Бале, которая является чемпионкой мира по фрирайду (катание на сноуборде или горных лыжах по нетронутому снегу). Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает газета Le Nouvelliste.

sportevai.it Эстель Бале

Сообщается, что сноубордистка погибла сегодня утром во время схода лавины в швейцарской коммуне Орсьер на границе с Францией. Там она принимала участие в съемках фильма.

Уточняется, что перед Бале по склону спустился другой фрирайдер. Затем, когда чемпионка мира начала спуск, сошла лавина. По данным съемочной группы у бале был с собой лавинный датчик, шлем и лавинный рюкзак с подушкой безопасности.

Известно, что Бале побеждала на чемпионатах мира по фрирайду в 2015 и 2016 годах.