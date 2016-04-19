Москва, 19 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В России за 2014−2015 годы реализации программы отремонтировано почти 30 тыс. многоквартирных домов общей площадью более 102 млн кв. м. В 2014 году отремонтировано более 8 тыс. многоквартирных домов общей площадью 36,4 млн кв. м, в 2015 году — более 21 тыс. многоквартирных домов общей площадью 65,6 млн кв. м. Такие данные приведены в отчете правительства Государственной думе РФ.

Винсент Ваг Гог. Дом и крестьянин, возвращающийся домой. 1885

В 2015 году региональные программы капитального ремонта приняты во всех субъектах Российской Федерации (кроме Республики Крым и г. Севастополя, в которых системы начнут работу в 2016 году).