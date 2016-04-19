Киров, 19 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Красные виноградники в Арле. 1888

Правительство Кировской области отказалось поддержать предложение депутатов о том, чтобы разрешить продажу алкоголя в утренние часы в выходные дни.

По словам заместителя председателя правительства области, министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Алексея Вершинина, депутаты предложили разрешить продажу алкоголя в выходные дни до 22:00, а не до 17:00, как раньше.

«Эти поправки правительство области одобрило, в том числе в связи с обращениями производителей алкогольной продукции, — уточнил зампред правительства. — Затем один из депутатов внёс предложение в летний период разрешить продавать алкоголь не с 10:00, как сейчас, а с 08:00, мотивируя это тем, что так будет удобнее дачникам, отправляющимся на дачи с утра в выходные. Со своей стороны, считаю, что в настоящее время все ограничения сбалансированы и не требуют дальнейших послаблений».

По словам Вершинина, областное правительство пока не имеет данных о том, какой экономический эффект будет достигнут, сколько денег поступит в бюджет, если на несколько часов увеличится время продажи алкоголя.

«Этот вопрос необходимо рассматривать взвешенно, не только с точки зрения экономической целесообразности, но и учитывать социальный эффект: например, сколько преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. При этом необходимо иметь в виду, что наряду с рынком легальной алкогольной продукции существует и нелегальный, контрафактный, алкоголь. И все наши ограничительные меры направлены на регулирование легального рынка, и тем самым мы работаем на нелегалов. Поэтому позиция правительства области — снимать эти ограничения пока нецелесообразно», — подчеркнул чиновник.